HGTVFolge vom 08.11.2024
Folge vom 08.11.2024: Freundschaftsdienst

45 Min.Folge vom 08.11.2024

Gray bietet Grumpys langjährigem Freund ihre Unterstützung bei der Renovierung eines charmanten historischen Landhauses aus dem Jahr 1910 an. Doch während sie sich auf diese spannende Herausforderung freut, hegt sie Bedenken: Wird der mürrische Freund, der ebenso wie Grumpy für seine Vorlieben bekannt ist, die lebhaften Farben und kreativen Ideen akzeptieren, die sie in das Projekt einbringen möchte? Gray hofft, dass ihre Freundschaft und ihr künstlerischer Ansatz die Renovierung zu einem erfolgreichen Erlebnis für alle Beteiligten machen werden.

