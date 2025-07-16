Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Die Wachau

ORF IIIStaffel 1Folge 27vom 16.07.2025
Harrys liabste Hütt'n: Die Wachau

Harrys liabste Hütt'n

Folge 27: Harrys liabste Hütt'n: Die Wachau

24 Min.Folge vom 16.07.2025

Hütten gibt es in der Wachau nicht, dafür aber jede Menge idyllische Heurige. Einige davon wird Harry auf seiner Radtour besuchen. Mit der romantischen Fahrrad-Fähre bei Dürnstein überquert er die Donau, um auf der etwas ruhigeren linken Wachau-Seite die Marillenbaumplantagen entlang zu fahren. Über Rossatz und Rührsdorf führt ihn der Radweg zum Heurigen in Hofarnsdorf. Anschließend besteigt er wieder die Fähre, die ihn nach Spitz bringt. Eine Radfahrergruppe wird Harry dann auf dem meistbesuchten Abschnitt der Wachau – von Spitz über Weissenkirchen zurück nach Dürnstein – begleiten.

