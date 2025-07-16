Harrys liabste Hütt'n: Die WachauJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 27: Harrys liabste Hütt'n: Die Wachau
24 Min.Folge vom 16.07.2025
Hütten gibt es in der Wachau nicht, dafür aber jede Menge idyllische Heurige. Einige davon wird Harry auf seiner Radtour besuchen. Mit der romantischen Fahrrad-Fähre bei Dürnstein überquert er die Donau, um auf der etwas ruhigeren linken Wachau-Seite die Marillenbaumplantagen entlang zu fahren. Über Rossatz und Rührsdorf führt ihn der Radweg zum Heurigen in Hofarnsdorf. Anschließend besteigt er wieder die Fähre, die ihn nach Spitz bringt. Eine Radfahrergruppe wird Harry dann auf dem meistbesuchten Abschnitt der Wachau – von Spitz über Weissenkirchen zurück nach Dürnstein – begleiten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Harrys liabste Hütt'n
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0