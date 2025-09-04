Harrys liabste Hütt'n: Sölden - ÖtztalJetzt kostenlos streamen
Folge 130: Harrys liabste Hütt'n: Sölden - Ötztal
In Sölden in Tirol finden jedes Jahr die Skirennen statt, die den Weltcupwinter eröffnen. In diesem traditionsreichen Skigebiet ist Harry Prünster unterwegs und besucht auf der Rotkogelhütte die Geschwister Matthias Gstrein und Manuela Jakob. Der Vater der beiden, Eugen Gstrein, hat 1939 in 2666 Meter Seehöhe einen Unterstand für das Vieh gekauft. Dann wurde die erste einfache Hütte gebaut, und nach und nach wurde der Platz erschlossen. Die Löple-Alm gibt es seit 1741, 1960 wurde hier zum ersten Mal eine Hütte eröffnet und seit 1987 wird sie von den Wirtsleuten Hermann und Gertrud Plörer bewirtschaftet. Sohn Christoph serviert Harry die Hausspezialität, die sogenannten Ziachkriacherln, die entweder mit Sauerkraut oder mit Preiselbeeren gegessen werden. In der Giggi-Tenne wird Harry von Stefan und Carola Klotz empfangen. Carola hat früher in der elterlichen Tankstelle gearbeitet, Stefan in der Zimmerei des Vaters. Beim Bau der Tenne vor zehn Jahren hat Stefan vom Tisch bis zum Dachstuhl alles selbst gemacht. Wildgerichte aus der eigenen Jagd, Spätzle, Bauerngröst'l, ein Kaiserschmarrenpfandl, Apfelstrudel und vieles mehr gibt's für die hungrigen Gäste. Bildquelle: ORF
