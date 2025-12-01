Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n: Aigen und Schlägl im Böhmerwald

ORF IIIStaffel 1Folge 133vom 01.12.2025
22 Min.Folge vom 01.12.2025

Harry Prünster stellt Wandergebiete in Österreich vor. Mit Geschichten und Bemerkenswertem aus Fauna und Flora und Besonderheiten der Gegend macht er den Zusehern Lust aufs Wandern und stellt eine interessante Hütte am Wanderweg vor. Bildquelle: ORF/Andi Bruckner

