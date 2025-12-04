Harrys liabste Hütt'n: GasteinertalJetzt kostenlos streamen
Folge 136: Harrys liabste Hütt'n: Gasteinertal
24 Min.Folge vom 04.12.2025
Harry Prünster begleitet die Zuschauer durch ausgewählte Winterregionen Österreichs. Ob zu Fuß oder auf Skiern – mit stimmungsvollen Aufnahmen der Landschaft und charakteristischen Besonderheiten der jeweiligen Gegend weckt er die Freude an Bewegung in der Natur. Gleichzeitig stellt er markante Hütten und Einkehrmöglichkeiten vor, die Einblicke in regionale Kulinarik und Gastfreundschaft bieten. Bildquelle: ORF/Andi Bruckner
