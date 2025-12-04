Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Gasteinertal

ORF IIIStaffel 1Folge 136vom 04.12.2025
24 Min.Folge vom 04.12.2025

Harry Prünster begleitet die Zuschauer durch ausgewählte Winterregionen Österreichs. Ob zu Fuß oder auf Skiern – mit stimmungsvollen Aufnahmen der Landschaft und charakteristischen Besonderheiten der jeweiligen Gegend weckt er die Freude an Bewegung in der Natur. Gleichzeitig stellt er markante Hütten und Einkehrmöglichkeiten vor, die Einblicke in regionale Kulinarik und Gastfreundschaft bieten. Bildquelle: ORF/Andi Bruckner

