Harrys liabste Hütt'n: Rohrmoos-ObertalJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 29: Harrys liabste Hütt'n: Rohrmoos-Obertal
24 Min.Folge vom 17.07.2025
Der Sommer kommt und Harry Prünster schnürt wieder seine Wanderschuhe und präsentiert die schönsten Wanderungen zu den urigsten, interessantesten und besonders authentischen Hütten Österreichs. Auf den Spuren der Bergknappen wird Harry Prünster eine 350 Jahre alte Knappenhütte besuchen, sich in einem Silber-Bergwerksstollen in die Lage der Bergarbeiter versetzen und von der Zeit des Silberbergbaus in Schladming erzählen. Auf der Wehrhofalm und der Duisitzkarseehütte wird sich Harry Prünster mit regionalen Spezialitäten von den Erlebnissen erholen. Bildquelle: ORF/Andi Bruckner
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Harrys liabste Hütt'n
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0