ORF IIIStaffel 1Folge 29vom 17.07.2025
24 Min.Folge vom 17.07.2025

Der Sommer kommt und Harry Prünster schnürt wieder seine Wanderschuhe und präsentiert die schönsten Wanderungen zu den urigsten, interessantesten und besonders authentischen Hütten Österreichs. Auf den Spuren der Bergknappen wird Harry Prünster eine 350 Jahre alte Knappenhütte besuchen, sich in einem Silber-Bergwerksstollen in die Lage der Bergarbeiter versetzen und von der Zeit des Silberbergbaus in Schladming erzählen. Auf der Wehrhofalm und der Duisitzkarseehütte wird sich Harry Prünster mit regionalen Spezialitäten von den Erlebnissen erholen. Bildquelle: ORF/Andi Bruckner

