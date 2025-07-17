Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Tiroler Oberland, Pfunds

ORF IIIStaffel 1Folge 31vom 17.07.2025
Harrys liabste Hütt'n: Tiroler Oberland, Pfunds

Harrys liabste Hütt'n: Tiroler Oberland, PfundsJetzt kostenlos streamen

Harrys liabste Hütt'n

Folge 31: Harrys liabste Hütt'n: Tiroler Oberland, Pfunds

24 Min.Folge vom 17.07.2025

Der Sommer ist da und Harry Prünster schnürt wieder seine Wanderschuhe und präsentiert die schönsten Wanderungen zu den urigsten, interessantesten und besonders authentischen Hütten Österreichs. Harry schwingt sich diesmal aufs Fahrrad, um die Burg-Ruine Altfinstermünz zu erkundne. Welche Ritter haben dort gelebt und wie sind sie untergegangen ? Das wird er für die Zuschauer herausfinden. Nach einem Spaziergang durch den geschichtsträchtigen Ort Pfunds stellt Harry Prünster sein Fahrrad bei der Radurschalm ab. Sein Aufstieg zu Hohenzollernhaus führt durch einen Skulpturenpark und den größten zusammenhängenden Zirbenwald Österreichs. Die Blumen, die gerade blühen und die Stille des Waldes lassen Harry Prünster den Wanderweg zur Alpenvereinshütte genießen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Harrys liabste Hütt'n
ORF III
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n

Alle 1 Staffeln und Folgen