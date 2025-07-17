Harrys liabste Hütt'n: Tiroler Oberland, PfundsJetzt kostenlos streamen
Der Sommer ist da und Harry Prünster schnürt wieder seine Wanderschuhe und präsentiert die schönsten Wanderungen zu den urigsten, interessantesten und besonders authentischen Hütten Österreichs. Harry schwingt sich diesmal aufs Fahrrad, um die Burg-Ruine Altfinstermünz zu erkundne. Welche Ritter haben dort gelebt und wie sind sie untergegangen ? Das wird er für die Zuschauer herausfinden. Nach einem Spaziergang durch den geschichtsträchtigen Ort Pfunds stellt Harry Prünster sein Fahrrad bei der Radurschalm ab. Sein Aufstieg zu Hohenzollernhaus führt durch einen Skulpturenpark und den größten zusammenhängenden Zirbenwald Österreichs. Die Blumen, die gerade blühen und die Stille des Waldes lassen Harry Prünster den Wanderweg zur Alpenvereinshütte genießen.
