Harrys liabste Hütt'n: Saalbach Hinterglemm
Harrys liabste Hütt'n
Folge 36: Harrys liabste Hütt'n: Saalbach Hinterglemm
Das Wanderparadies Saalbach_Hinterglemm: Saftige Almen, urige Berghütten und über hunderte km markierte Wanderrouten in allen Schwierigkeitsgraden laden zum Wandern und Entspannen ein. Diese "Traumpfade" sind perfekt beschildert und führen durch ein alpines Sommerparadies, das Harry Prünster unvergessliche Momente zu Füßen legt. Die Leoganger Steinberge bilden das Panorama für das Glemmertal im Salzburger Pinzgau. Saalbach und Hinterglemm sind die beiden Hauptorte, von denen Wanderungen in die umliegende Bergwelt wegführen. Harrys heutige Route führt zum Kohlmais. Von der Bergstation wandert er entlang des neuen Kindererlebnisweges bis zur Panorama-Alm. Von dort geht’s weiter zum Spielberghaus. Die Wirtsleute begleiten ihn dann mit dem Mountainbike zurück ins Tal. Der „Talschlussexpress“ bringt Harry zuletzt zur Lindlingalm, wo ein Teufelswasser, eine Sennerei, jede Menge Tiere und die gemütliche Hütte für die Abwechslung sorgen, die wir im Wanderurlaub so schätzen.
