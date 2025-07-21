Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Neckenmarkt

ORF IIIStaffel 1Folge 37vom 21.07.2025
24 Min.Folge vom 21.07.2025

Auch in diesem Sommer schnürt Harry Prünster seine Wanderschuhe und packt seinen Rucksack. Diesmal reist er zu seinem Wanderziel mit einem ungewöhnlichen "Verkehrsmittel" an – einer Traisine. Neckenmarkt gehört zum Blaufränkischland, was schon ein Thema dieser Sendung verrät: der Rotwein und seine Geschichte. Natürlich darf ein Besuch beim Heurigen in Neckenmarkt nicht fehlen. Mit dem Fahrrad fährt Harry dann bis an die ungarische Grenze. Von einem Aussichtsturm, der einmal ein Wachturm des ungarischen Militärs war, verschafft er sich einen wunderschönen Rundblick und wandert schließlich zu einem seltsamen, geheimnisvollen Kultgegenstand – einen Fund aus der Bronzezeit. Bei zünftiger Musik vom "Blechhaufen" und burgenländischen Strudel-Variationen beendet Harry Prünster den Tag im Gasthaus zur Traube.

