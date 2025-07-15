Harrys liabste Hütt'n: Lungau/St. MichaelJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 23: Harrys liabste Hütt'n: Lungau/St. Michael
24 Min.Folge vom 15.07.2025
Harry Prünster besucht diesmal „das Herz“ des Lungaus: St. Michael. Bei einer gemütlichen 2-Stunden-Wanderung vom Katschberg auf die Gamskogelhütte erlebt er die unberührten Naturschönheiten der Gegend. Von dort führt ein idyllischer familienfreundlicher Wanderweg zur Pritzhütte im Gontal, wo köstlicher Glundnerkäse verkostet wird. Gemütlich geht’s mit der Pferdekutsche zurück nach St. Michael, wo Harry sein Nachtlager aufschlägt.
