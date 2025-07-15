Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Liechtenstein - fürstliche Momente

ORF IIIStaffel 1Folge 25vom 15.07.2025
25 Min.Folge vom 15.07.2025

Diesmal wird über die Grenzen Österreichs hinaus nach Liechtenstein gewandert. Dass zwei Drittel des kleinen Fürstentums mit variantenreichen Gebirgswegen einladen, lässt Wanderherzen höher schlagen. Liechtenstein bietet aber nicht nur Gipfelsiege auf bis zu 2600 Metern, sondern auch im Tal bezaubernde Wege für Spaziergänge durch Naturschutzgebiete, idyllische Landschaften oder auf dem Rheindamm die Landesgrenze entlang. In dieser Idylle startet Harry seine Wanderroute, beginnend in Malbun zur Sareiserjochhütte und Pfälzerhütte, wieder zurück zur Valünaalpe, endet der Ausflug über die Grenzen Österreichs.

