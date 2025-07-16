Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 26vom 16.07.2025
Folge vom 16.07.2025

Ein erhebendes Gefühl am höchsten Berg Österreichs zu sein. Mit seinen 3798 m ist der Großglockner nicht nur der höchste Berg Österreichs, er zählt auch zu den höchsten Gipfeln der Alpen. Natürlich ist der Gipfel den geübten Bergsteigern vorbehalten, aber für große und kleine Abeneurer gibt es familienfreundliche Wanderwege auf und rund um den "Glockner". Harry ist in der Nationalpark-Region Hohe Tauern Kärnten unterwegs - immer mit Blick auf den majestätischen Berg. Weiter führt Harrys Weg nach Großkirchheim, wo er eine Bergsteigerrunde trifft. Sie wird ihn auf der Wanderung zur Großglockner-Hütte begleiten. Schließlich besucht er noch den Ort Winklern mit seiner alten Zollstation und rastet nach dreistündigem Fußmarsch auf der Winklernerhütte. Bildquelle: ORF/Hubert Mican

