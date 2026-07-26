Harrys liabste Hütt'n: Liechtenstein - fürstliche MomenteJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 265: Harrys liabste Hütt'n: Liechtenstein - fürstliche Momente
25 Min.Folge vom 26.07.2026
Diesmal führt Harrys Wanderung nach Liechtenstein. Zwei Drittel des Fürstentums bestehen aus Bergen und bieten abwechslungsreiche Wanderwege, die von Gipfeltouren bis zu gemütlichen Spaziergängen reichen. Seine Route führt von Malbun über die Sareiserjochhütte und die Pfälzerhütte zurück zur Valünaalpe. Bildquelle: ORF
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Harrys liabste Hütt'n
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