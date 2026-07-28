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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Tiroler Oberland, Pfunds

ORF IIIStaffel 1Folge 271vom 28.07.2026
Harrys liabste Hütt'n: Tiroler Oberland, Pfunds

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 271: Harrys liabste Hütt'n: Tiroler Oberland, Pfunds

25 Min.Folge vom 28.07.2026

Harry Prünster erkundet diesmal das Tiroler Oberland mit dem Fahrrad und zu Fuß. Von der Burgruine Altfinstermünz und dem geschichtsträchtigen Pfunds führt seine Tour durch einen Skulpturenpark und Österreichs größten zusammenhängenden Zirbenwald bis zum Hohenzollernhaus. Bildquelle: ORF

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