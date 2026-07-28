Harrys liabste Hütt'n: Tiroler Oberland, PfundsJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 271: Harrys liabste Hütt'n: Tiroler Oberland, Pfunds
25 Min.Folge vom 28.07.2026
Harry Prünster erkundet diesmal das Tiroler Oberland mit dem Fahrrad und zu Fuß. Von der Burgruine Altfinstermünz und dem geschichtsträchtigen Pfunds führt seine Tour durch einen Skulpturenpark und Österreichs größten zusammenhängenden Zirbenwald bis zum Hohenzollernhaus. Bildquelle: ORF
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Harrys liabste Hütt'n
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