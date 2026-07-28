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Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Hinterstoder

ORF IIIStaffel 1Folge 273vom 28.07.2026
Harrys liabste Hütt'n: Hinterstoder

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Harrys liabste Hütt'n

Folge 273: Harrys liabste Hütt'n: Hinterstoder

24 Min.Folge vom 28.07.2026

Harry Prünster erkundet diesmal die Region rund um Hinterstoder. Vom Schafkogelsee und der Löger-Hütt’n führt seine Tour über das Alpineum bis zur ursprünglich erhaltenen Steyrsbergerreith, die Einblicke in das bäuerliche Leben vergangener Jahrhunderte bietet. Bildquelle: ORF

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