Harrys liabste Hütt'n: Gutenbrunn im WaldviertelJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 32: Harrys liabste Hütt'n: Gutenbrunn im Waldviertel
25 Min.Folge vom 18.07.2025
In Gutenbrunn hat Harry Prünster ein dichtes Programm: Im Bühnenwirtshaus läuft gerade ein Dudelsackseminar. Von dort wandert er zum Edlesbergteich, um mit dem Wirten des "Seewolfs" über die vielfältigen sportlichen Möglichkeiten rund um den See zu reden. Im Sonnenuhrtal Weiten erkundigt sich Harry, wie genau Sonnenuhren funktionieren und macht sich dann auf den Weg zur Ysperklamm. Nach dem Aufstieg fischt er sich noch einen Karpfen aus dem Hanselteich, um ihn bei seiner Rückkehr im Bühnenwirtshaus Juster zu verspeisen. Bildquelle: ORF
