Harrys liabste Hütt'n: Gutenbrunn im Waldviertel

ORF IIIStaffel 1Folge 32vom 18.07.2025
25 Min.Folge vom 18.07.2025

In Gutenbrunn hat Harry Prünster ein dichtes Programm: Im Bühnenwirtshaus läuft gerade ein Dudelsackseminar. Von dort wandert er zum Edlesbergteich, um mit dem Wirten des "Seewolfs" über die vielfältigen sportlichen Möglichkeiten rund um den See zu reden. Im Sonnenuhrtal Weiten erkundigt sich Harry, wie genau Sonnenuhren funktionieren und macht sich dann auf den Weg zur Ysperklamm. Nach dem Aufstieg fischt er sich noch einen Karpfen aus dem Hanselteich, um ihn bei seiner Rückkehr im Bühnenwirtshaus Juster zu verspeisen. Bildquelle: ORF

