Harrys liabste Hütt'n: NeckenmarktJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 37: Harrys liabste Hütt'n: Neckenmarkt
Auch in diesem Sommer schnürt Harry Prünster seine Wanderschuhe und packt seinen Rucksack. Diesmal reist er zu seinem Wanderziel mit einem ungewöhnlichen "Verkehrsmittel" an – einer Traisine. Neckenmarkt gehört zum Blaufränkischland, was schon ein Thema dieser Sendung verrät: der Rotwein und seine Geschichte. Natürlich darf ein Besuch beim Heurigen in Neckenmarkt nicht fehlen. Mit dem Fahrrad fährt Harry dann bis an die ungarische Grenze. Von einem Aussichtsturm, der einmal ein Wachturm des ungarischen Militärs war, verschafft er sich einen wunderschönen Rundblick und wandert schließlich zu einem seltsamen, geheimnisvollen Kultgegenstand – einen Fund aus der Bronzezeit. Bei zünftiger Musik vom "Blechhaufen" und burgenländischen Strudel-Variationen beendet Harry Prünster den Tag im Gasthaus zur Traube.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick