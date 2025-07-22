Harrys liabste Hütt'n: Wien Favoriten - Am Laaer BergJetzt kostenlos streamen
Folge 40: Harrys liabste Hütt'n: Wien Favoriten - Am Laaer Berg
Wien-Favoriten ist durch die Spinnerin am Kreuz, Oberlaa, den Südbahnhof, den Böhmischen Prater und durch Bauten wie die Per Albin Hansson-Siedlung bekannt. Nicht nur die Arbeiter fanden seit über hundert Jahren hier Platz, auch viele Industrien haben sich hier niedergelassen. Mit traditionsbewusster Lebenseinstellung und größtem Augenmerk auf Qualität, widmen sich die Winzer rund um den Laaer Berg dem Weinbau. In und um Wien gibt es 13 Stadtwanderwege. Heute begeht Harry Prünster den Rund-Wanderweg Nr. 7. Diese abwechslungsreiche Wanderung im Süden Wiens führt am Kurpark Oberlaa, am Laaer Wald, am Böhmischen Prater und an einladenden Heurigen vorbei.
