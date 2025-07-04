Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harrys liabste Hütt'n: Die Koralpe in Südkärnten

ORF IIIStaffel 1Folge 9vom 04.07.2025
25 Min.Folge vom 04.07.2025

Harry Prünster stellt Wandergebiete in Österreich vor. Mit Geschichten und Bemerkenswertem aus Fauna und Flora und Besonderheiten der Gegend macht er den Zusehern Lust aufs Wandern und stellt eine interessante Hütte am Wanderweg vor. Bildquelle: ORF

