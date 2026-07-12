Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausbau in 100 Tagen

Viele Hände, ein Haus

HGTVFolge vom 12.07.2026
Viele Hände, ein Haus

Viele Hände, ein HausJetzt kostenlos streamen

Hausbau in 100 Tagen

Folge vom 12.07.2026: Viele Hände, ein Haus

44 Min.Folge vom 12.07.2026

Für eine alleinerziehende Mutter geht mit dem Bau ihres eigenen Hauses ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Gemeinsam mit „Habitat for Humanity“, ihren beiden Töchtern und vielen freiwilligen Helfer:innen entsteht Schritt für Schritt ein neues Zuhause. Besonders wichtig ist ihr eine warme Küche im toskanischen Stil, in der künftig das Familienleben stattfinden soll.

Alle verfügbaren Folgen