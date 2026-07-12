Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 12.07.2026: Viele Hände, ein Haus
44 Min.Folge vom 12.07.2026
Für eine alleinerziehende Mutter geht mit dem Bau ihres eigenen Hauses ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Gemeinsam mit „Habitat for Humanity“, ihren beiden Töchtern und vielen freiwilligen Helfer:innen entsteht Schritt für Schritt ein neues Zuhause. Besonders wichtig ist ihr eine warme Küche im toskanischen Stil, in der künftig das Familienleben stattfinden soll.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.