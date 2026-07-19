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Hausbau in 100 Tagen

Vom Grau zum Wow

HGTVFolge vom 19.07.2026
Vom Grau zum Wow

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Hausbau in 100 Tagen

Folge vom 19.07.2026: Vom Grau zum Wow

44 Min.Folge vom 19.07.2026

Nach Jahren voller Umzüge und Einsätze rund um die Welt möchte sich ein Ehepaar in Tampa, Florida, endlich dauerhaft niederlassen. Während die Lage schnell feststeht, gehen die Vorstellungen vom neuen Zuhause deutlich auseinander. Mika entwickelt deshalb ein mutiges Designkonzept, das beide Wünsche vereinen soll. Doch Brian befürchtet, dass der gewagte Plan am Ende nicht bei allen gut ankommt.

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