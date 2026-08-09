Vom Mobilehome ins FamilienglückJetzt kostenlos streamen
Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 09.08.2026: Vom Mobilehome ins Familienglück
45 Min.Folge vom 09.08.2026
Frisch verheiratet und voller Zukunftspläne möchte sich ein Paar den Traum vom eigenen Familienhaus erfüllen. Ihr bisheriges Mobilehome soll einem Zuhause weichen, das genügend Platz für die kommenden Jahre bietet. Zwischen Hochzeitsvorbereitungen, persönlichen Wünschen und mutigen Designideen unterstützen Brian und Mika das Paar dabei, ein Haus zu schaffen, das perfekt zu ihrem neuen Lebensabschnitt passt.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.