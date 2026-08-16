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Hausbau in 100 Tagen

Das Problem-Traumhaus

HGTVFolge vom 16.08.2026
Das Problem-Traumhaus

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Hausbau in 100 Tagen

Folge vom 16.08.2026: Das Problem-Traumhaus

45 Min.Folge vom 16.08.2026

Ein Paar wollte ein renovierungsbedürftiges Haus in sein endgültiges Traumzuhause verwandeln. Doch hinter den Wänden kommen immer neue Schäden zum Vorschein, die das Budget sprengen und die Renovierung aus dem Ruder laufen lassen. Brian und Mika übernehmen, um das Projekt doch noch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

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