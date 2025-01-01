Zum Inhalt springenBarrierefrei
25 Min.Ab 16

Nach 1,5 Jahren ohne Partys werden 15 Social Media Creator für 10 Stunden in eine Luxusvilla eingeladen, um die krasseste Hausparty ihres Lebens zu feiern. Doch Achtung: Jede Stunde muss eine Person gehen. Denn es kann nur eine/n Gewinner/in geben!

