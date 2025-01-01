Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?
Folge 10: Folge 10
21 Min.Ab 16
Die große Entscheidung steht bevor. Die übrigen fünf Kandidaten müssen die Partystimmung aufrechterhalten. Wer hat am Ende den krassesten Vibe? Wer ist der/die Gewinner/in und darf 10.000€ für einen guten Zweck spenden?
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
16
