Hausparty X – Wer hat den besten Vibe?
Folge 3: Folge 3
23 Min.Ab 16
Das nächste Voting steht an. Wer muss die Partyvilla verlassen und wer darf bleiben? Um für mehr Stimmung zu sorgen, stehen weitere Trinkspiele auf dem Programm. Wer entscheidet sich für Wahrheit und wer für Pflicht? Es wird ehrlich, heiß und flirty.
