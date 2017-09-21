Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1vom 21.09.2017
Jochen Bendel besucht das Tierheim in Kassel und trifft dort auf die französische Bulldogge Jody. Die Hündin wurde immer weitergereicht und schließlich ausgesetzt. Im Berliner Tierheim müssen die Tierärzte ein Katzenbaby versorgen: Es hat Giardien, gefährliche Darmparasiten. Für die Katzenkinder Fin und Leo ging alles gut aus: Sie leben bei einem Paar in Berlin und fühlen sich pudelwohl. Wir haben sie besucht.

