SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3vom 05.10.2017
49 Min.Folge vom 05.10.2017Ab 6

Das Schicksal von Kater Kalle berührt Jochen Bendel: Die Samtpfote ist chronisch krank und wartet auf Menschen, die ihm die nötige Aufmerksamkeit und Pflege schenken können. Auch Rüde Foltos leidet an einer unheilbaren Krankheit. Deswegen lebt er seit über zwei Jahren im Tierheim und hofft auf Halter, die mit seiner Gelenkserkrankung umgehen können. Ein Wiedersehen gibt es mit Pekinese Bogyo, der seine Herz-OP gut überstanden und ein neues Zuhause gefunden hat.

