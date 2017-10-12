Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 4 vom 12.10.2017
48 Min. Ab 18

Die Straßenhunde Paula und Primo suchen Besitzer, die ihnen mit viel Liebe und Geduld ihre Ängste und Unsicherheiten nehmen. Auch Fina hofft auf ein neues Zuhause mit aktiven Menschen, die viel mit ihr unternehmen. Kater Mombasa landete im Tierheim, weil er beim Umzug einfach zurückgelassen wurde. Findet er Katzenfreunde, die ihm ein neues Heim schenken? Und: Hündin Ruba genießt ihr neues Leben und lernt täglich etwas dazu.

