Haustier sucht Herz
Folge 4: Folge 4
50 Min.Folge vom 07.06.2018Ab 12
Im Tierzentrum Gelnhausen untersucht Tierärztin Gisela Niebch eine Katze, die in ihrem vorherigen Zuhause einen schweren Unfall hatte. Verläuft die Genesung gut? Pitbull-Staffordshire-Mix Buska hat es schwer, ein liebevolles neues Heim zu finden, denn sie ist ein Listenhund. Daher braucht sie erfahrene Halter, die mit ihrem Temperament umgehen können. Auch Cheeta sucht liebe Menschen, die sie die Schrecken vergessen lassen, die sie im Shelter Baia Mare erleben musste.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Haustier sucht Herz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5: SAT.1 Gold & © Season 4: Sat.1 Gold