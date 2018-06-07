Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haustier sucht Herz

Folge 4

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 4vom 07.06.2018
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Haustier sucht Herz

Folge 4: Folge 4

50 Min.Folge vom 07.06.2018Ab 12

Im Tierzentrum Gelnhausen untersucht Tierärztin Gisela Niebch eine Katze, die in ihrem vorherigen Zuhause einen schweren Unfall hatte. Verläuft die Genesung gut? Pitbull-Staffordshire-Mix Buska hat es schwer, ein liebevolles neues Heim zu finden, denn sie ist ein Listenhund. Daher braucht sie erfahrene Halter, die mit ihrem Temperament umgehen können. Auch Cheeta sucht liebe Menschen, die sie die Schrecken vergessen lassen, die sie im Shelter Baia Mare erleben musste.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Haustier sucht Herz
SAT.1 GOLD
Haustier sucht Herz

Haustier sucht Herz

Alle 5 Staffeln und Folgen