Haustier sucht Herz
Folge 5: Folge 5
50 Min.Folge vom 14.06.2018Ab 12
Schäferhund-Husky-Mix Mika ist taub und sucht deshalb Halter, die viel Zeit mitbringen. Außerdem sollten weder kleine Kinder noch Kleintiere im Haushalt leben, da Mika einen ausgeprägten Jagdtrieb hat. Dingo ist acht Jahre alt, recht lebhaft und ein wahres Kuschelmonster. Seine neuen Besitzer sollten ihm daher viel Aufmerksamkeit schenken. Auch Streuner Junis freut sich auf ein Körbchen auf Lebenszeit, in dem er seine traurige Vergangenheit vergessen kann.
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Haustier sucht Herz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5: SAT.1 Gold