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Haustier sucht Herz

Folge 5

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 14.06.2018
Folge 5

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Haustier sucht Herz

Folge 5: Folge 5

50 Min.Folge vom 14.06.2018Ab 12

Schäferhund-Husky-Mix Mika ist taub und sucht deshalb Halter, die viel Zeit mitbringen. Außerdem sollten weder kleine Kinder noch Kleintiere im Haushalt leben, da Mika einen ausgeprägten Jagdtrieb hat. Dingo ist acht Jahre alt, recht lebhaft und ein wahres Kuschelmonster. Seine neuen Besitzer sollten ihm daher viel Aufmerksamkeit schenken. Auch Streuner Junis freut sich auf ein Körbchen auf Lebenszeit, in dem er seine traurige Vergangenheit vergessen kann.

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