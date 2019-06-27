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Haustier sucht Herz

Folge 2

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 27.06.2019
Folge 2

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Haustier sucht Herz

Folge 2: Folge 2

46 Min.Folge vom 27.06.2019Ab 12

In der zweiten Ausgabe stellt Jochen Bendel den 50 Kilo-Mischling Nala vor. Die Hündin wurde in Kroatien geboren und kam als Welpe zu einem Paar nach Deutschland. Als die Halter sich 2017 scheiden ließen, sollte Nala ins Tierheim. Marion Nähring nahm das Tier bei sich auf, doch mittlerweile hat sich ihr Leben drastisch verändert: Sie ist unheilbar an einer Muskelkrankheit erkrankt und kann ihrer geliebten Nala nicht mehr gerecht werden.

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