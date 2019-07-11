Haustier sucht Herz
Folge 4: Folge 4
46 Min.Folge vom 11.07.2019Ab 12
In der vierten Ausgabe verschlägt es Jochen Bendel nach Brandenburg an der Oberhavel. Im Tierheim Tornow besucht er die Katzenmama Audrey. Sie wurde mit ihren Kitten aus einer schlechten Haltung beschlagnahmt. Als man sie im Tierheim aufnahm, waren die Katzen abgemagert und verwahrlost. Nur durch die liebevolle Pflege der Tierheimmitarbeiter ist die Katzenfamilie mittlerweile gesund und munter. Und bald dürfen sie in eine liebevolle Familie umziehen.
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Haustier sucht Herz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5: SAT.1 Gold