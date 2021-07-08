Haustier sucht Herz
Folge 3: Episode 3
46 Min.Folge vom 08.07.2021
Im Tierheim Dornbusch trifft Hundetrainer Jochen Bendel auf den zweijährigen Terrier Jack. Der quirlige Rüde muss auf sein neues Zuhause vorbereitet werden und bekommt daher ein Stadttraining, um sich an Autos, Menschen und Busse zu gewöhnen. Im Tierheim Butzbach warten währenddessen vier junge Kätzchen auf Jochen, die nur knapp dem Tod entkommen sind - ein Schicksal, das den Tierfreund sehr berührt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Haustier sucht Herz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold