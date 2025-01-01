Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haustier sucht Herz

Episode 6

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 6
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Haustier sucht Herz

Folge 6: Episode 6

45 Min.

Im Tierheim Cuxhaven wartet Katzenmama Lilly zusammen mit ihren drei süßen Kitten auf ein neues Zuhause. Die Samtpfötchen wurden einfach ausgesetzt und hoffen nun auf liebevolle Besitzer. Auf einer Pflegestelle der Galgo-Hilfe lernt Jochen Bendel Lorenzo kennen. Der Rüde musste nach seiner Ankunft in Deutschland sofort am Bein operiert werden und benötigt nun mehrmals die Woche die Unterstützung einer Physiotherapeutin.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Haustier sucht Herz
SAT.1 GOLD
Haustier sucht Herz

Haustier sucht Herz

Alle 5 Staffeln und Folgen