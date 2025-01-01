Haustier sucht Herz
Folge 6: Episode 6
45 Min.
Im Tierheim Cuxhaven wartet Katzenmama Lilly zusammen mit ihren drei süßen Kitten auf ein neues Zuhause. Die Samtpfötchen wurden einfach ausgesetzt und hoffen nun auf liebevolle Besitzer. Auf einer Pflegestelle der Galgo-Hilfe lernt Jochen Bendel Lorenzo kennen. Der Rüde musste nach seiner Ankunft in Deutschland sofort am Bein operiert werden und benötigt nun mehrmals die Woche die Unterstützung einer Physiotherapeutin.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Haustier sucht Herz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold