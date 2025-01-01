Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 5
46 Min.

Im Tierheim Cuxhaven trifft Jochen Bendel auf den Rüden Largo. Dieser wurde von Rumänien nach Deutschland gebracht und sucht nun ein liebevolles Zuhause. Auch in Krefeld warten zwei Fellnasen auf neue Besitzer: Husky-Papa Issus und sein Sohn Taylor sind durch eine Beschlagnahme im Tierheim gelandet. Auf Hof Huppenhardt ist währenddessen eine Herde verspielter und neugieriger Ziegen eingetroffen.

