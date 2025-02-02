Das dreibeinige KätzchenJetzt kostenlos streamen
Haustierhelden - Pfoten in Not
Folge 2: Das dreibeinige Kätzchen
44 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 6
Tierärzte, ihre Mitarbeiter und Freiwillige versuchen jeden Tag, das Leben vieler Tiere in den australischen Notfallkliniken und Tierhilfsorganisationen zu retten oder besser zu machen. Die hilfsbereiten Menschen kümmern sich liebevoll um verletzte Haustiere und setzen sich dafür ein, ein neues Zuhause für sie zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Haustierhelden - Pfoten in Not
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere, Pets
Produktion:AU, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Escapade Media Pty Ltd
Enthält Produktplatzierungen