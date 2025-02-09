Ein knuddeliges EnergiebündelJetzt kostenlos streamen
Haustierhelden - Pfoten in Not
Folge 4: Ein knuddeliges Energiebündel
45 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 6
Tierärzte, ihre Mitarbeiter und Freiwillige versuchen jeden Tag, das Leben vieler Tiere in den australischen Notfallkliniken und Tierhilfsorganisationen zu retten oder besser zu machen. Die hilfsbereiten Menschen kümmern sich liebevoll um verletzte Haustiere und setzen sich dafür ein, ein neues Zuhause für sie zu finden.
Haustierhelden - Pfoten in Not
Genre:Dokumentation, Tiere, Pets
Produktion:AU, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Escapade Media Pty Ltd
