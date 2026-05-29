Heimatleuchten
Folge vom 29.05.2026: Sehnsucht Süden - Istrien
47 Min.Folge vom 29.05.2026
Istrien begeistert mit Sonne, Meer und mediterraner Lebensfreude. Genuss, Tradition und Gastfreundschaft treffen hier auf Spuren österreichischer Geschichte, welche die Region entscheidend geprägt hat. ServusTV begleitet Österreicher, die sich in Istrien ihren Lebenstraum erfüllt haben und lokale Produzenten, die altes Handwerk wiederbelebt haben und Lebensmittel auf höchstem Niveau herstellen.
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