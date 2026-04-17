Zwischen Dachstein und Tennengebirge - Das LammertalJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 17.04.2026: Zwischen Dachstein und Tennengebirge - Das Lammertal
48 Min.Folge vom 17.04.2026
Ein wenig versteckt, eingebettet zwischen dem mächtigen Dachsteinmassiv und dem Tennengebirge, liegt ein kleines Paradies. Das Lammertal. „Ich bin wegen dem Training hierhergekommen und geblieben bin ich dann wegen meiner Frau.“ So wie der Skifahrer Max Franz hat es viele hierher verschlagen. Dieses Heimatleuchten begleitet die Menschen, die im Lammertal verwurzelt sind – und jene, die geblieben sind.
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