Folge vom 23.06.2023: Hier lässt sich's leben - Oben und unten
In den Niederösterreichischen Ötschergräben ist Andreas Digruber allein verantwortlich für das Kraftwerk "Wienerbruck". Kein Wirtshaus gibt es hier, kein Kino, keinen Greissler - und doch ist es ein Ort, an dem sich's leben lässt. Und im Kärnter Mölltal lebt Heinrich Untergantschnig in Abgeschiedenheit. Als Bergbauer und Künstler führt er mit seinen Schafen und Hühnern ein Leben im Einklang mit der Natur.
