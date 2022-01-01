Grenzenlos und steinreich - Vom Mühlviertel ins ThayatalJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 01.01.2022: Grenzenlos und steinreich - Vom Mühlviertel ins Thayatal
47 Min.Folge vom 01.01.2022
Granitene uralte Steinbloßhäuser auf sanften Hügeln, das Mühlviertel ist immer noch auffallend ursprünglich und die Menschen hier wissen diese Schätze auch zu bewahren. Doch die Region entlang der österreichisch-tschechischen Grenze, vom Mühlviertel über Südböhmen bis ins Thayaland, hält keinen Dornröschenschlaf!
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