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Heimatleuchten

Grenzenlos und steinreich - Vom Mühlviertel ins Thayatal

ServusTVFolge vom 01.01.2022
Grenzenlos und steinreich - Vom Mühlviertel ins Thayatal

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Heimatleuchten

Folge vom 01.01.2022: Grenzenlos und steinreich - Vom Mühlviertel ins Thayatal

47 Min.Folge vom 01.01.2022

Granitene uralte Steinbloßhäuser auf sanften Hügeln, das Mühlviertel ist immer noch auffallend ursprünglich und die Menschen hier wissen diese Schätze auch zu bewahren. Doch die Region entlang der österreichisch-tschechischen Grenze, vom Mühlviertel über Südböhmen bis ins Thayaland, hält keinen Dornröschenschlaf!

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