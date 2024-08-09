Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heimatleuchten

Aufs Herz hören - Sommer am Dachstein

ServusTVFolge vom 09.08.2024
Aufs Herz hören - Sommer am Dachstein

Heimatleuchten

Folge vom 09.08.2024: Aufs Herz hören - Sommer am Dachstein

48 Min.Folge vom 09.08.2024

Von klein auf haben die Menschen rund um den Dachstein ihren Berg immer im Blick, er ist das Beständige in ihrem Leben. Vielleicht sind es deshalb besonders mutige Menschen, die nicht zögern, auf ihr Herz zu hören und ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, wenn das alte nicht mehr passt.

