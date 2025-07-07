Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 5Folge 1vom 07.07.2025
25 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 6

Bei "Heinzl und die VIPs - Sommergespräche" ist Österreichs ESC-Sieger JJ zu Gast. Der Countertenor Johannes "JJ" Pietsch spricht mit Dominic Heinzl über seinen Eurovision-Triumph, der sein Leben verändert hat. Außerdem verrät er Details zu neuen Musik- und Tourplänen und erzählt, wann er noch nervöser als beim ESC war ...

