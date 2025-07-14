Alain Weissgerber im SommergesprächJetzt kostenlos streamen
Heinzl und die VIPs - Sommergespräche
Folge 2: Alain Weissgerber im Sommergespräch
27 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 6
In der zweiten Folge trifft Dominic Heinzl Alain Weissgerber. Der Starkoch bewahrt in dem Format "Raus aus Teufelsküche" Restaurants vor dem Untergang.
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen