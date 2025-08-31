Bianca Holzmann & Otto Konrad im SommergesprächJetzt kostenlos streamen
Heinzl und die VIPs - Sommergespräche
Folge 5: Bianca Holzmann & Otto Konrad im Sommergespräch
25 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 6
ATV Urgestein Dominic Heinzl im lockeren, persönlichen Sommergespräch mit prominenten Persönlichkeiten. Unter seinen Gästen sind Stars aus Film & TV, Kabarett, Musik bis hin zu bekannten ATV-Gesichtern.
Heinzl und die VIPs - Sommergespräche
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen