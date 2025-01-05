Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 6Folge 17vom 05.01.2025
25 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 6

Heute ist Bernhard Paul im Kamingespräch mit Dominic Heinzl. Zirkus ist sein Leben und vor allem seine große Leidenschaft. Ein Kunststück, fast so großartig wie jene, die er Abend für Abend seine Artisten in der Manege vorführen lässt - darunter Tochter und Kontorsion-Künstlerin Lili. Er geht auf die Herkunft des Namens 'Roncalli' ein und erzählt, wie er es schaffte, aus einem Kindheitstraum einen Welterfolg zu machen.

ATV
