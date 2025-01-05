Kamingespräch mit Bernhard PaulJetzt kostenlos streamen
Heinzl und die VIPs - Weekend
Folge 17: Kamingespräch mit Bernhard Paul
25 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 6
Heute ist Bernhard Paul im Kamingespräch mit Dominic Heinzl. Zirkus ist sein Leben und vor allem seine große Leidenschaft. Ein Kunststück, fast so großartig wie jene, die er Abend für Abend seine Artisten in der Manege vorführen lässt - darunter Tochter und Kontorsion-Künstlerin Lili. Er geht auf die Herkunft des Namens 'Roncalli' ein und erzählt, wie er es schaffte, aus einem Kindheitstraum einen Welterfolg zu machen.
Heinzl und die VIPs - Weekend
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen