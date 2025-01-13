Kamingespräch mit Christoph KrutzlerJetzt kostenlos streamen
Heinzl und die VIPs - Weekend
Folge 18: Kamingespräch mit Christoph Krutzler
25 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 6
Christoph Krutzler kennen TV-Zuschauer aus zahlreichen Produktionen. Seine vielen Engagments verdankt er u.a. seiner stattlichen Figur. 120 Kilogramm bringt das Schauspielschwergewicht auf die Waage - und das hat in seinem Beruf mehr Vor- als Nachteile gebracht, wie Krutzler im Kamingespräch mit Dominic Heinzl lachend zugibt. Er erzählt außerdem von seinem neuen Format "What the Fakt!" und präsentiert sogar einige Ausschnitte der Sendungsneuheit.
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen