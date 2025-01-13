Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heinzl und die VIPs - Weekend

Kamingespräch mit Christoph Krutzler

ATVStaffel 6Folge 18vom 13.01.2025
Kamingespräch mit Christoph Krutzler

Kamingespräch mit Christoph KrutzlerJetzt kostenlos streamen

Heinzl und die VIPs - Weekend

Folge 18: Kamingespräch mit Christoph Krutzler

25 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 6

Christoph Krutzler kennen TV-Zuschauer aus zahlreichen Produktionen. Seine vielen Engagments verdankt er u.a. seiner stattlichen Figur. 120 Kilogramm bringt das Schauspielschwergewicht auf die Waage - und das hat in seinem Beruf mehr Vor- als Nachteile gebracht, wie Krutzler im Kamingespräch mit Dominic Heinzl lachend zugibt. Er erzählt außerdem von seinem neuen Format "What the Fakt!" und präsentiert sogar einige Ausschnitte der Sendungsneuheit.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Heinzl und die VIPs - Weekend
ATV
Heinzl und die VIPs - Weekend

Heinzl und die VIPs - Weekend

Alle 9 Staffeln und Folgen