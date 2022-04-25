Helden des Hafens
Folge vom 25.04.2022: Die Riesen der Häfen
44 Min.Folge vom 25.04.2022Ab 12
Am Cruise Center im Hamburger Stadtteil Steinwerder legt ein 252 Meter langer Kreuzfahrtriese an. Chief Terminal Officer Burda und ihr Arbeitskollege Daniel sorgen am Pier für einen reibungslosen Ablauf beim Passagierwechsel und beim Verladen des Gepäcks. Kapitän Patrick und seine Crew versorgen die Wasserfahrzeuge in der Hansestadt mit Schwer- und Dieselöl. Für die Besatzung des Bunkerschiffes heißt es in dieser Folge: Leinen los, Tankdeckel auf und Treibstoff marsch! Und Kranführer Daniel verlädt am Donauhafen im bayerischen Straubing 900 Tonnen Raps.
Genre:Dokumentation, Technologie
