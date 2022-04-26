Helden des Hafens
Folge vom 26.04.2022: Giganten auf Schienen
44 Min.Folge vom 26.04.2022Ab 12
Barkassenführer Julian versorgt die Passagiere auf seinen Rundfahrten mit wissenswerten Fakten über Sehenswürdigkeiten und die Geschichte des Hamburger Hafens. Aber in der Branche herrscht ein harter Konkurrenzkampf. Rund 30 Unternehmen wetteifern in der Hansestadt um die Aufmerksamkeit der Touristen. In Kressbronn am Bodensee werden Boote für die Überwinterung vorbereitet. Diese Arbeit erfordert trotz jahrelanger Erfahrung höchste Konzentration. Und in Mannheim am Rhein kommen beim Verladen von Schiffscontainern auf Schienen fahrende Kräne zum Einsatz.
